شكرا لقرائتكم خبر عن سمسم شهاب يحيي حفلاً غنائيًا في عُمان.. 2 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم سمسم شهاب حفلاً غنائيًا في عُمان يوم 2 شهر يناير المقبل، ومن المقرر أن يقدم لجمهوره باقة متنوعة من أغانيه القديمة والحديثة ومنها تاعب روحى وكتر الفلوس وغيرها.

وأعرب مؤخرًا سمسم شهاب عن سعادته بردود الأفعال التي تلقاها على أغنية كتر الفلوس التى طرحها مؤخرًا وحققت نجاحًا كبيرًا.

وقال سمسم شهاب في تصريحات لـ"الخليج 365"، إنه سعيد برد فعل الجمهور على الأغنية ورد فعل أصدقائه من داخل الوسط وخارجه حيث إنه معتاد تقديم موضوعات وأغاني تمس الناس، حيث يوجد طبقات عدة داخل المجتمع تعرضت لإفساد أخلاقي بسبب الفلوس.

وأضاف أحرص على تقديم كل ماهو جديد في عالم المزيكا وأغانى تليق بجمهورى.

وطرح المطرب سمسم شهاب أحدث كليباته الغنائية عبر يوتيوب، بعنوان "كتر الفلوس" من كلمات "محمد النجار"، ألحان "إسلام السقا"، توزيع "نوار البحيرى"، إخراج "سمسم شهاب" فى أول تجربه إخراجيه له.

وقال مؤخرا المطرب سمسم شهاب، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس" مع الإعلامى الدكتور عمرو الليثى، أنا من أسرة بسيطة من محافظة بنى سويف، وكنا 16 أخًا، وهو حال أغلب الأسر فى صعيد مصر، من حيث كثرة الأبناء، ولكن مرتب والدي كان بسيطا وكنا نعيش في ظروف صعبة جدا.

وأضاف سمسم شهاب "أن والده كان يعود من العمل ولا يجد طعاما بالمنزل، ومن هنا جاءت فكرة أن أعمل فى أى شىء وكنت بشيل بلاط ونجار وحداد وأنادي على عربيات والمهم أني أساعد والدي، وأقف بجواره وكنت متفوق دراسيا ولكني اهتميت بالعمل من أجل أسرتي وكنت صغير في السن".

