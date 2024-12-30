شكرا لقرائتكم خبر عن فى شخصية جديدة.. طرح برومو تشويقى لمسلسل "سراب" للفنان خالد النبوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طرح البرومو التشويقي لمسلسل سراب المفترض عرضه في شهر يناير المقبل، والذى يجسد الفنان خالد النبوى شخصية جديدة ومختلفة في دور مميز بالعمل.

ويجسد الفنان خالد النبوي عبر المسلسل الذى يقوم ببطولته، دور شخص يدعى طارق حسيب، وهي الشخصية الذى عمل عليها بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية ويعول عليها محبوه ممن اعتادوا منه تقديم أدوار مختلفة ببصمة مميزة.

وأثار البرومو تفاعلا وتشويقا كبيرا مع خطوط درامية لكل شخصية من شخصيات العمل.

هذا ويجسد الفنان خالد النبوي عبر المسلسل الذى يقوم ببطولته، دور شخص يدعى طارق حسيب، وهي الشخصية الذى عمل عليها بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية ويعول عليها محبوه ممن اعتادوا منه تقديم أدوار مختلفة ببصمة مميزة.

المسلسل يحمل اسم "سراب" وسيُعرض في السابع من يناير المقبل على إحدى المنصات، ويشاركه فيه إلى جانبه كل من: يسرا اللوزي وهانى عادل، جيهان الشماشرجى، محمد كيلانى، إنجى المقدم، دياموند بوعبود من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

جدير بالذكر أن الفنان خالد النبوي قدم خلال موسم دراما رمضان الماضى مسلسل إمبراطورية ميم، وشارك إلى جانبه كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.