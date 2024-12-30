شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسرحية الأرتيست على مسرح الهناجر.. ليلة رأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

يستأنف العرض المسرحي "الأرتيست" من إخراج محمد زكي، عرضه على مسرح الهناجر، وذلك ليلة رأس السنة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 ديسمبر، احتفالاً بالعام الجديد، ويبدأ بعدها موسمه الجديد بعد النجاح الكبير الذي حققه خلال المواسم الماضية.

عرض الأرتيست بطولة كل من هايدي عبد الخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، ومحمود الغندور ديكور فادي فوكيه، والأزياء من تصميم أميرة صابر ومحمد ريان، والمكياج من تنفيذ إسلام عباس، ومن إخراج محمد زكي.

وكان قد حقق العرض خلال المهرجان القومي للمسرحفي دورته الـ17 عددًا كبيرًا من الجوائز، فذهبت جائزة أفضل ممثلة دور أول لبطلة المسرحية هايدي عبد الخالق، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان لفاطمة عادل، وجائزة أفضل ممثلة صاعدة ياسمين عمر.يأتي ذلك بعد أن حقق العرض خلال المهرجان القومي للمسرح عدد كبير من الجوائز، فذهبت جائزة أفضل ممثلة دور أول لبطلة المسرحية هايدي عبد الخالق، وجائزة أفضل ممثلة دور ثان لفاطمة عادل، وجائزة أفضل ممثلة صاعدة ياسمين عمر.