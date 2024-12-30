شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم ناعيا عدوية: اتربيت على أغانيك مع السلامة يا عمنا وعم الأغنية الشعبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى النجم حكيم الفنان الراحل أحمد عدوية وكتب على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: الله يرحمك ويغفر لك ياللي كنت السبب فى حبي للغنى، اتربيت على سماع اغانيك وجمال صوتك وحلاوة وبساطة ادائك، مع السلامه يا عم أحمد عدوية عمي وعم الشغلانة كلها، البقاء لله ادعوا له بالرحمة".

هذا وكان المطرب محمد عدوية كشف عن وفاة والده المطرب الكبير أحمد عدوية بعد صراع مع المرض ونعاه عبر حسابه على موقع فيس بوك كاتباً: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب.. حنون القلب .....جابر الخواطر".

هذا ورحل عن عالمنا المطرب أحمد عدوية بعد مسيرة طويلة أبدع فيها خلال سنوات بأغان اعتبرها الكثيرون بمثابة نقلة فنية في عالم الغناء الشعبي.

كما سطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ السينما بأغانيه التى شارك فيها إلى جانب أهم النجوم، وفقاً لما أكده ياسر حسانين مدير أعماله.

ويعد المطرب أحمد عدوية أحد أهم المطربين فى تاريخ الأغنية العربية لما قدمه من أغان تميزت بلون مختلف وقتها وسار على نهجه بعدها العديد من المطربين.

كما ارتبط اسم عدوية بصداقات مع نجوم الغناء مثل عبد الحليم حافظ الذى سبق أن أعرب عن مدى تقديره وإعجابه الشديد به وبفنه.