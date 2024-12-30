شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة هلال: عدوية علمنا إزاى نغني.. ربنا يجعلك من أهل الجنة يا عم أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعي الفنان حمادة هلال الراحل أحمد عدوية وقال في تصريح لليوم السابع: "عم أحمد اتعلمنا منه إزاى نغني وحبينا منه الأغاني الشعبية والموال وكان بيعرف إزاى يسلطن الناس في أى مكان، ربنا يرحمك يا عم أحمد ويجعلك من أهل الجنة، افتقدنا فنان كبير وهو أصل الفن الشعبي".

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، ببالغ الحزن والأسى، نجم الأغنية الشعبية الفنان أحمد عدوية الذى رحل عن عالمنا، وتتقدم النقابة وأعضاء مجلس الإدارة بخالص التعازي لابنه الفنان محمد عدوية ولأسرته، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

ويعد أحمد عدوية أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب وألحانه البسيطة القريبة من القلب، واستطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، قدم أغنيات خالدة مثل “زحمة يا دنيا زحمة” و”السح الدح امبو”، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي. عدوية لم يكن مجرد مطرب؛ بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.