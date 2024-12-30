شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية صورة.. عبد الحليم حافظ يغنى السح الدح امبو لـ أحمد عدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمتع المطرب الكبير أحمد عدوية بمحبة واحترام شديدين من جانب زملائه في الوسط الفني، ممن أثنوا على موهبته الكبيرة والكاريزما الذى يتمتع بها، ولكن الشهادة الكبيرة على ذلك كانت من عبد الحليم حافظ، مثلما ظهر خلال صورة نادرة جمعت الثنائى معاً وظهر فيها عبد الحليم وهو يغني له.

الصورة تحدث عنها عدوية في أكثر من مناسبة أكد فيها أنه تفاجأ حينما قام عبد الحليم وأمسك بالمايك وغني السح الدح امبو، ليشعل حماس الحضور ثم أمسك بعدها عدوية المايك وغني أغنية خسارة خسارة.



عبد الحليم حافظ مع عدوية

أحمد عدوية أحد أعمدة الأغنية الشعبية في مصر، وواحد من أبرز الأصوات التي نجحت في التعبير عن نبض الشارع المصري، بصوته العذب وألحانه البسيطة القريبة من القلب، استطاع أن يحجز مكانة خاصة في قلوب الملايين، وقدم أغنيات خالدة مثل “زحمة يا دنيا زحمة” و”السح الدح امبو”، التي أصبحت رمزًا لفترة ذهبية في تاريخ الفن الشعبي. عدوية لم يكن مجرد مطرب؛ بل حالة فنية فريدة، جمعت بين الإبداع والتلقائية، تاركًا إرثًا فنيًا يخلد اسمه في ذاكرة الأجيال.

كشف المطرب محمد عدوية عن وفاة والده المطرب الكبير أحمد عدوية بعد صراع مع المرض ونعاه عبر حسابه على موقع فيس بوك كاتباً: "الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب.. حنون القلب .....جابر الخواطر".

هذا ورحل عن عالمنا المطرب أحمد عدوية بعد مسيرة طويلة أبدع فيها خلال سنوات بأغان اعتبرها الكثيرون بمثابة نقلة فنية في عالم الغناء الشعبي.

كما سطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ السينما بأغانيه الذى شارك فيها إلى جانب أهم النجوم، وفقاً لما أكده ياسر حسانين مدير أعماله.

ويعد المطرب أحمد عدوية أحد أهم المطربين فى تاريخ الأغنية العربية لما قدمه من أغان تميزت بلون مختلف وقتها وسار على نهجه بعدها العديد من المطربين.

كما ارتبط اسم عدوية بصداقات مع نجوم الغناء مثل عبد الحليم حافظ الذى سبق وأعرب عن مدي تقديره وإعجابه الشديد به وبفنه.