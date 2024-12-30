شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية أغنية لأحمد عدوية منعتها الرقابة فغناها عادل إمام بصوته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دوماً ما تمتع المطرب أحمد عدوية بصداقات مميزة مع أهم نجوم السينما، وعلى رأسهم الزعيم عادل إمام الذى ارتبط به بعلاقة خاصة ووطيدة استمرت لسنوات، وهو ما انعكس خلال فيديو نادر للزعيم ظهر فيه على خشبة المسرح في أحد المناسبات، وقال للحضور أنه ذات مرة وجد أحمد عدوية حزينا بسبب أغنية تم منعها له من قبل الرقابة.

عادل إمام وقتها أكد أنه لا يزال يحفظ الأغنية عن ظهر قلب، وغناها متسائلاً عن السبب وراء منعها من الإذاعة وغناها وقتها بأسلوب مميز.

هذا ورحل عن عالمنا المطرب أحمد عدوية بعد مسيرة طويلة أبدع فيها خلال سنوات بأغانٍ اعتبرها الكثيرون بمثابة نقلة فنية في عالم الغناء الشعبي.

كما سطر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ السينما بأغانيه الذى شارك فيها إلى جانب أهم النجوم، وفقاً لما أكده ياسر حسانين مدير أعماله.

ويعد المطرب أحمد عدوية أحد أهم المطربين فى تاريخ الأغنية العربية لما قدمه من أغان تميزت بلون مختلف وقتها وسار على نهجه بعدها العديد من المطربين.

كما ارتبط اسم عدوية بصداقات مع نجوم الغناء مثل عبد الحليم حافظ الذى سبق وأعرب عن مدي تقديره وإعجابه الشديد به وبفنه.