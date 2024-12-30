أحمد عدوية ورحلة من تغيير شكل الموسيقى المصرية

إكتشاف بالصُدفة وإشادة العمالقة بموهبته

"عدوية" .. الأب الروحي للأغنية الشعبية المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:21 صباحاً - بصوت ممُيز وملامح مصرية نجح المُطربفي أن يُغير شكل الموسيقى المصرية وبشكل عام، طوال سنوات ظل هو الصوت الحقيقي للفئة الشعبية المصرية بكل ما تحمله من معاناة وأحلام وأمنيات.مع نهاية الستينيات كان الشاب الصعيدي أحمد عدوية يبدأ مسيرته بالغناء من خلال شارع محمد علي والذي شهد ميلاد ونجاح عُظماء الموسيقى المصرية والعربية، وكان يُحيي العديد من الحفلات والأفراح الشعبية وظل على هذا الحال لسنوات.ومع بداية السبعينيات لم يكن يعلم هذا الشاب أن مُشاركته بحفل عيد زواح المُطربة شريفة فاضل سيفتح له أبواب المجد والشهرة، ففي هذا الحفل والذي كان من ضمن حضوره مجموعة من الفنانين والإعلاميين والصحفيين شارك "عدوية" بالغناء ليُبهر الجميع بصوته وبموهُبته، ويشاء القدر أن يكون من ضمن الحضور صاحب واحد من أشهر الكازينوهات في القاهرة والذي قرر أن يعطي أحمد عدوية فرصة حياته بالغناء في الكازينو.حقق عدوية بتلك الفترة نجاحًا مدويًا لفت أنظار الجميع إليه من موسيقيين ومُلحنين وكافة العاملين بالوسط الفني وأشاد به عمالقة الغناء والموسيقى مثل موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والمُطرب عبد الحليم حافظ وفريد الأطرش والعديد من الفنانين، ذلك الصوت الشجي الذي يستطيع أن يُبكيك وأيضًا يجعلك تطير من السعادة، وبتلك الفترة يُسجل أول إسطوانتين لأغانيه والتي تعاون من خلالها مع مُلحنين وشُعراء كانوا معه بشارع محمد علي ليُحدث ثورة في عالم الموسيقى والأغنية المصرية.مع منتصف السبعينيات وظهور "الشريط الكاسيت" تربع أحمد عدوية على عرش شرائط الكاسيت وكان هو المُطرب الذي يُحقق أعلى المبيعات بفضل أغانيه الشعبية والتي غيرت شكل الموسيقى في مصر.نجح أحمد عدوية من خلال أغانيه أن يكتشف جانب أخر من الموسيقى الشعبية لم يلتفت إليه من عملوا بالإذاعة والتلفزيون والذين ظلوا دومًا يهاجمونه بإفساد الذوق العام، إلا أن هذا لم يُثنيه في أن يكون الصوت الحقيقي المُعبر عن الفئة الأكبر من الشعب المصري، ومن خلال أغانيه تعاون مع أبرز المُلحنين مثل بليغ حمدي، هاني شنودة، عمار الشريعي والذين أكدوا من خلال تعاونهم معه بأن الجميع أمام موهبة موسيقية إستثنائية.رحل أحمد عدوية عن الحياة ولكنه ظل بقلوب مُحبيه وبتاريخ الموسيقى كعلامة فارقة صنعت فنًا شعبيًا سار على نهجه أجيال من المُطربين الشعبيين بعد ذلك وحتى الأن، ذلك الفن الذي إستوحاه من التُراث وسعى دومًا لتطويره من خلال أغانيه.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».