كارين رزق الله تودع ابنتها نايا في المطار بصورة وعبارات مؤثرة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:21 صباحاً - شاركت الممثلة والكاتبة كارين رزق الله صورة عبر ستوري حسابها على إنستغرام لابنتها الصغرى نايا شربل من مطار بيروت وهي تغادر بلدها لبنان إلى مونتريال في كندا. كذلك أعلنت كارين رزق الله عن شغفها باقتناء أشياء قديمة حيث نشرت صورة لها وهي تقود سيارة من طراز قديم وأخرى وهي تحمل كاميرا قديمة وكأنها تلتقط صورة.

كارين رزق الله لابنتها: مغامرة أخرى لأميرتي الصغيرة بعد لندن

من مطار بيروت، نشرت كارين رزق الله صورة لابنتها نايا شربل وهي تغادر لبنان متجهة إلى مونتريال في كندا، معتبرة أن مونتريال ستكون محظوظة لأنها ستحتضن ابنتها نايا طيلة الفترة القادمة فيما هي ستكون بعيدة عنها وستشتاق إليها. وعلقت على الصورة بعبارات مؤثرة وهي تودع ابنتها قائلة" مغامرة أخرى لأميرتي الصغيرة بعد لندن.. مونتريال هي المدينة المحظوظة الآن. حظاً سعيداً نايا شربل".

نشرت كارين رزق الله صورة لابنتها نايا وهي تغادر مطار بيروت إلى مونتريال وذلك عبر ستوري حسابها على إنستغرام





وهذه ليست المرة الأولى التي تودع كارين رزق الله ابنتها نايا بهذه الطريقة المؤثرة، ففي مطلع هذا العام ودعتها بنفس الأسلوب عندما نشرت حينها صوراً لنايا عبر ستوري حسابها على إنستغرام وهي تودعها من مطار بيروت حيث كانت نايا تجرّ حقائبها بينما كانت تغادر لبنان إلى لندن لاستكمال دراستها. وعلقت كارين رزق الله حينها على مجموعة صور نايا من المطار" الإجازة انتهت، بالتوفيق ابنتي نايا، ستعود إلى لندن. ولكن لقد بدأت أشتاق إليك منذ الان نايا ولندن محظوظة بك نايا شربل".

نايا شربل كان لها بعض المشاركات التمثيلية في طفولتها ومنها ظهورها في المسلسل الكوميدي "عيلة عا فرد ميلة" مع والديها الفنانين كارين رزق الله وفادي شربل بطلي المسلسل الذي قاما أيضاً بتأليفه حيث أطلت حينها بدور نايا بنفس اسمها في حين شاركت شقيقتها ناديا شربل في المسلسل بدور يومي.

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كارين رزق الله تكشف عن شغفها باقتناء الأشياء القديمة



على صعيد آخر ، نشرت كارين رزق الله صورة لها وهي تحمل كاميرا من طراز قديم، عبر حسابها على إنستغرام وعلقت على الصورة كاشفة عن شغفها وهوايتها باقتناء أشياء قديمة، وسألت متابعيها إن كان لديهم مثل هذه الهواية قائلة" أنا أحب الأشياء التي يمكن جمعها .. الفن، السيارات، الكاميرات القديمة، العملات المعدنية، الطوابع .. حتى ليغو .. هل تجمعون الأشياء؟

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وفي السياق نفسه كانت كارين رزق الله نشرت عبر ستوري حسابها على إنستغرام صورة لها وهي تقود سيارة مكشوفة من طراز قديم وعلقت على الصورة " من يحب السيارات الكلاسيكية مثلي؟ ما هي المفضلة لديكم؟"

نشرت كارين رزق الله صورة لها عبر ستوري حسابها على إنستغرام وهي تقود سيارة من طراز قديم





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