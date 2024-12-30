أحمد عدوية يفارق الحياة.. “زحمة يا دنيا زحمة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فارق الفنان المصري الشعبي أحمد عدوية الحياة، اليوم الأحد عن عمر ناهز 79 عاماً، بعد صراع مع المرض.

ونشر نجل الراحل محمد عدوية عبر حسابه الرسمي في موقع “فيسبوك” صورة جمعته بوالده معلقاً: “الله يرحمك يا بابا، رحم الله طيب القلب، حنون القلب، جابر الخواطر”.

وبدأ عدوية الغناء عام 1969 في شارع “محمد علي” فى مقهى “الآلاتية”، بالإضافة إلى إحياء الأفراح الشعبية، حتى حقق الشهرة مصادفة في عام 1972 حين أحيى حفل عيد زواج المطربة “شريفة فاضل” الذي حضره عدد من الفنانين والصحافيين والشخصيات، من بينهم صاحب كازينو “الأريزونا” الذي عرض العمل لديه، ليتمكن لاحقاً من تسجيل إسطوانتين لشركة “صوت الحب”.

وشكل عدوية نقطة تحول في مسار الغناء الشعبي، حتى بات أشبه بـ”الأب الروحي” لجميع من أتوا بعده وساروا وفق أسلوبه في الغناء.

ومن أشهر أغانيه الشعبية: “السح الدح امبو”، و”زحمة يا دنيا زحمة”، و”سيب وأنا أسيب”.

واستعانت السينما بعدوية كممثل ومغني بسبب شهرته، وأسند له المخرجون بعض الأدوار الكوميدية، حتى تعرض لحادث مثير للجدل في بداية التسعينيات كاد ينهي حيات، وتسبب في إصابته بالشلل لفترة طويلة وابتعد عن الأضواء تماما إلى أن استعاد عافيته وبدأ يظهر تدريجياً، فقدم أغنيته “الناس الرايقة” مع المطرب اللبناني رامي عياش والتي لاقت نجاحاً واستحساناً كبيراً.