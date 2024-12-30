هبة رسلان تُودع عام ٢٠٢٤ بأغنية “انزل بالدلع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أصدرت “لايف ستايلز ستوديوز” أحدث أغنيات الفنانة المصرية هبة رسلان، أغنية “انزل بالدلع” حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب ومنصة ساوند كلاود الرقمية.

أغنية “انزل بالدلع” عمل غنائي باللهجة المصرية، وجاءت بقالب غنائي ايقاعي، وحملت رسالة ايجابية عن الحب وأهميته في الحياة خاصة وأن العمر يأتي مرة واحدة، ولا بُد من استغلال كل دقيقة مع الأحبة.

صدرت أغنية “انزل بالدلع” على طريقة الفيديو كليب وحمل توقيع المخرج جميل جميل المغازي، وتمحورت فكرة الكليب حول نهاية سعيدة للحب، حيث قام الكليب على صورة مشهدية عن الزواج والإرتباط وأجواء السعادة.

وأعربت هبة رسلان عن سعادتها بتوديع عام ٢٠٢٤ بأغنية “انزل بالدلع” كونها عمل غنائي يحمل في مضمونه طاقة ايجابية ورسالة عن الحب.

أغنية “انزل بالدلع” من كلمات أحمد هشام ومن الحان محمد يحيى وتوزيع Moy production، وانتاج لايف ستايلز ستوديوز.