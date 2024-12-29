شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عمر: علاقتى الجيدة بالكلاب ساعدتنى مع رامبو.. وعرض سيكو سيكو فى عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الفنان عصام عمر عن سعادته البالغة بمشاركته في بطولة فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، الذي يحتفل حاليا بعرضه الخاص داخل إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر.

وقال عصام عمر لـ"الخليج 365" إنه لا يهتم في العمل بمن البطل، بل يهتم أكثر بقصته وموضوعه، مضيفا: "بهتم أكتر بالفيلم اللي يعيش ويكمل مع الجمهور".

وتابع: "علاقتي حلوة بالكلاب طول عمري، ودا سهّل عليا الفيلم، وظهوري مع رامبو"، لافتا إلى أنه يعمل حاليا على فيلم "سيكو سيكو" الذي يجمعه بالفنان طه دسوقي، ومن المقرر طرحه في عيد الفطر.

وتدور أحداث "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" حول "(حسن) الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قِبَل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله".

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويتشارك البطولة عصام عمر، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.