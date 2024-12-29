شكرا لقرائتكم خبر عن مخرج "البحث عن رامبو" يهدى الفيلم إلى روح والده الراحل منذ أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج خالد منصور على إهداء فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" بطولة عصام عمر، إلى روح والده الذي رحل عن عالمنا منذ أيام، وكتب له إهداء خاص على تتر البداية.

يسري نصر الله

كما حضر منذ اللحظات الأولى أبطال العمل عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، والمخرج خالد منصور، والمنتج محمد حفظي.

وتدور أحداث "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" حول "(حسن) الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله".

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويتشارك البطولة عصام عمر، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.