شكرا لقرائتكم خبر عن يسرى نصر الله وأحمد مالك وعبد الرحمن محمد فى العرض الخاص لـ"البحث عن رامبو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد من الفنانين والصناع على حضور العرض الخاص لفيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو"، المقام حاليا في إحدى دور السينما بمدينة 6 أكتوبر، أبرزهم المخرج يسري نصر الله، الفنان أحمد مالك، مصطفى حشيش، أحمد السلكاوي، خالد جواد، عبد الرحمن محمد، مطرب الراب أحمد سانتا.

كما حضر منذ اللحظات الأولى أبطال العمل عصام عمر، ركين سعد، أحمد بهاء، والمخرج خالد منصور، والمنتج محمد حفظي، إلى جانب تواجد الكلب رامبو بطل الفيلم.

وتدور أحداث "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" حول "(حسن) الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله".

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويتشارك البطولة عصام عمر، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى، بالإضافة إلى عدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.



العرض الخاص لفيلم البحث عن رامبو



العرض الخاص لفيلم البحث عن رامبو قبل عرضه فى دور العرض



يسري نصر الله

محمد حفظى



يسري نصر الله



العرض الخاص للفيلم



ركين سعد



فرحة عصام عمر على الريد كاربت فرحة عصام عمر على الريد كاربت