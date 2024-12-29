شكرا لقرائتكم خبر عن عصام عمر وركين سعد يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم "البحث عن رامبو" بحضور الكلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر منذ قليل الفنان عصام عمر إلى العرض الخاص لفيلمه الجديد "البحث عن مخرج لخروج السيد رامبو" المقام حاليا داخل إحدى دور السينما فى 6 أكتوبر، استعدادا لعرضه في السينمات المختلفة مطلع يناير المقبل.

كما ظهر الكلب "رامبو" بطل الفيلم على السجادة الحمراء الخاصة بالعرض الخاص، كما حضر أيضاً الفنان أحمد بهاء، والمنتج محمد حفظي، والفنانة ركين سعد، والمخرج خالد منصور.

وتدور أحداث "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" حول "(حسن) الشاب الثلاثيني الذي يعيد اكتشاف نفسه مرة أخرى، ويضطر لمواجهة مخاوف ماضيه خلال رحلته لإنقاذ كلبه وصديقه الوحيد (رامبو) من مصير مجهول بعدما تورط في حادث خطير دون ذنب، ليصبح بين ليلة وضحاها مُطاردًا من قبل كارم، جار حسن، وجميع أهالي الحي، ويكشف العديد من تفاصيل حياة حسن وعلاقته بمن حوله".

الفيلم هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني، ويتشارك البطولة عصام عمر، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.



عصام عمر وركين سعد يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم البحث عن رامبو بحضور الكلب



عصام عمر وركين سعد فى العرض الخاص لفيلم البحث عن رامبو



العرض الخاص لفيلم البحث عن رامبو بحضور الكلب



عصام عمر



