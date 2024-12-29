شكرا لقرائتكم خبر عن برومو مشوق لمسلسل سراب لـ خالد النبوى قبل طرحه فى 7 يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثار البرومو التشويقي لمسلسل سراب المفترض عرضه في شهر يناير المقبل تفاعلا كبيرا من جمهور النجم خالد النبوي الذى يقوم ببطولة العمل، خاصة بعدما تضمن البرومو إثارة وتشويق كبيرين مع خطوط درامية لكل شخصية من شخصيات العمل.

هذا ويجسد الفنان خالد النبوي عبر المسلسل الذى يقوم ببطولته، دور شخص يدعى طارق حسيب، وهي الشخصية الذى عمل عليها بصورة كبيرة خلال الفترة الماضية ويعول عليها محبيه ممن اعتادوا منه تقديم أدوار مختلفة ببصمة مميزة.

المسلسل يحمل اسم "سراب" وسيعرض في السابع من يناير المقبل على إحدى المنصات، ويشاركه فيه إلى جانبه كل من: يسرا اللوزي وهانى عادل، جيهان الشماشرجى، محمد كيلانى، إنجى المقدم، دياموند بوعبود من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد.

جدير بالذكر أن الفنان خالد النبوي قدم خلال موسم دراما رمضان الماضى مسلسل إمبراطورية ميم، وشارك إلى جانبه كل من: حلا شيحة، نور النبوي، مايان السيد، نشوى مصطفى، محمود حافظ، هاجر السراج، محمد محمود عبد العزيز، إلهام صفي الدين، إيمان السيد، نورهان منصور، ليلى عز العرب، يارا عزمى، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وضيفة الشرف سلاف فواخرجي، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.