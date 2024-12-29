شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا نور الدين تميمة حظ النجوم.. شاركت كريم عبد العزيز وعز والعوضى فى أعمالهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت الفنانة ميرنا نور الدين نجاحا كبيرا في الفترة الأخيرة حيث شاركت عددا من نجوم الفن في أعمالها والتي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور.

وتخوض النجمة الصاعدة ميرنا نور الدين، دراما رمضان المقبل 2025 خلال مسلسل فهد البطل مع أحمد العوضى، حيث تجسد خلال أحداثه شخصية فتاة شعبية تعمل سائقة على "تروسيكل"، لتعيد ميرنا الأذهان إلى مسلسل فوق السحاب الذي قدمته مع النجم هاني سلامة عام 2018 وجسدت خلال شخصية فتاة شعبية تدعى سمكة تعمل سائقة ميكروباص.

وتعود ميرنا نور الدين إلى تجسيد الشخصيات الشعبية مرة أخرى، بعدما حققت بدور "سمكة" في مسلسل "فوق السحاب" نجاحاً لافتاً حيث كان هذا الدور نقلة كبيرة بالنسبة لها على كافة المستويات بعدما تمردت بهذه الشخصية على أدوار الفتاة الرقيقة التي جسدتها في بداياتها الفنية، وفتحت لنفسها مساحة أكبر من الأدوار، وذلك جعلها تظهر بدور شعبي كذلك خلال مسلسل "هوجان" مع محمد إمام ولاقى إشادات كبيرة أيضًا.



ميرنا نور الدين

وانتهت الفنانة ميرنا نور الدين من تصوير عدد من مشاهد مسلسل فهد البطل من بطولة الفنان أحمد العوضى، المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2025، من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج سينرجى .

يشار إلى أن مسلسل فهد البطل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام وإنتاج شركة سينرجى وتدور أحداثه فى إطار شعبى مع خط درامى صعيدى، وبطولة أحمد العوضى، أحمد عبد العزيز، ميرنا نور الدين، لوسى، كارولين عزمى، عصام السقا، يارا السكرى، صفاء الطوخى، صفوة، عزت زين، أحمد ماجد، مجدى بدر، وآخرون.يستقبل الفنان سامح الصريطى عزاء شقيقته الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطى غدا بمسجد عمر مكرم، كما اكد في تصريحات لليوم السابع .

وتتقابل ميرنا نور الدين مع أحمد العوضى للمرة الثالثة، حيث قدما سويا مسلسل حكايات بنات فى جزئه الرابع، وشارك فى بطولة المسلسل كل من هند عبد الحليم، وهاجر أحمد، وأسماء جلال، وآخرون، إخراج مصطفى أبو سيف.

كما تعاونا فى مسلسل الحصان الأسود، والذى عرض فى رمضان 2017، بطولة النجم أحمد السقا، وشارك فى بطولة المسلسل كل من ياسمين صبرى، شيرى عادل، صبرى فواز، وآخرون، إخراج أحمد خالد موسى.



ميرنانورالدين

كما شاركت في موسم رمضان الماضى بمسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، بسنت أبو باشا وعدد كبير من الفنانين، وضيوف الشرف، وهو من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

كما شاركت ميرنا فى مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.