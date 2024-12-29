شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم "الهنا اللي أنا فيه" يحقق مليونًا و411 ألف جنيه أمس السبت والان مع تفاصيل الخبر

حقق فيلم "الهنا اللى أنا فيه" أمس السبت، إيرادات بلغت مليونًا و411 ألف جنيه، ليلة أمس السبت، وهو العمل الذي تدور أحداثه حول دكتور أحمد، المهتم بإعطاء نصائح لمتابعيه حول بناء الشخصية والسعادة الزوجية على وسائل التواصل الاجتماعي، في حين يواجه مشاكل في حياته الزوجية، ويتفاجأ بزوجته تعرض على صديقتها الزواج منه.

فيلم "الهنا اللى أنا فيه" بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني وياسمين رئيس وحاتم صلاح، ومريم الجندي، والطفلة دالا حربي، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى.

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان كريم محمود عبد العزيز، مشاركته فى مهرجان العلمين بدورته الثانية فى مدينة العلمين الجديدة، من خلال مسرحية عملوها إزاى مع الفنان أشرف عبد الباقى، ويشارك في بطولة المسرحية بجانب كريم محمود عبد العزيز كلا من عائشة بن أحمد، وأوس أوس، حمدي الميرغني، سليمان عيد، وغيرهم من الفنانين.