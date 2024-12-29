شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سري يتحدث عن تسلسل عملية التصوير داخل اللوكيشن حتى موعد التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد سري، مدير المشروعات في شركة ميديا هب "سعدي جوهر"، عن تسلسل عملية التصوير واختيار الممثلين والفنيين وحتى عملية عرض العمل الدرامي أو السينمائي، قائلاً: "أول خطوة بيكون سيناريو يتم ترشيحه للشركة، ومن ثم تعين مخرج، وبعدين اختيار الممثلين".

وأضاف سري، خلال ظهوره في بودكاست "الشغلانة" مع الزميل آسر أحمد، والذي يذاع يوم الأربعاء عبر صفحات الخليج 365: "يأتي بعد ذلك اختيار الفنيين والكرو الخاص بالمخرج المتمثلة في مديري التصوير والصوت وكل أفراد العمل، ومن ثم التعاقدات والمعاينات والتجهيز، حتي عملية التصوير، ومن ثم عملية المونتاج حتى توقيت العرض".

وعن الأجور الخاصة بطاقم الكرو، قال سري "الأجور الان عبارة عن عقود شاملة للمخرج والمؤلف والممثلين، وباقي الأجور يومية من فنيين وهكذا، المخرج يتعاقد على المشروع ككل، وكذلك المؤلف والممثلين، وعملية المونتاج والموسيقي التصويرية".

بودكاست "الشغلانة" يقدمه الزميل آسر أحمد، ويذاع يوم الاربعاء عبر صفحات ومنصات الخليج 365 بمواقع السوشيال ميديا المختلفة، ويناقش من خلاله كواليس واسرار عمليات التصوير، ويستضيف صناع السينما والدراما من مختلف المجالات.