شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة عن ساعته وتاريخه وكاستنج: فعلاً "مصر ولادة" وهتفضل ولادة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص المخرج عمرو سلامة، على توجيه رسالة لكل صناع السينما والدراما، وكتب بوست عبر حسابه الشخصي بموقع فيس بوك قائلاً: "لكل الزمايل المخرجين، لو بتدوروا على وجوه جديدة ومزنوقين في ممثلين لأدوار مهمة وثقيلة، شوفوا برنامج "كاستينج" ومسلسل "ساعته وتاريخه".

وأضاف سلامة، المشرف العام علي تجربة كاستنج ومسلسل ساعته وتاريخه، "اعتبروهم زي شرائط أوديشنز واتفرجوا على الممثلين الجداد، هتشوفوا قد إيه موهوبين وحلوين، وللزمايل المنتجين، لو محتاجين مخرجين وكتّاب شاطرين، بصوا على اللي اشتغلوا في مسلسل "ساعته وتاريخه"، هتلاقوا ناس جديدة وشاطرة ومحترفة وقدها وقدود، تبدوا جملة مبتذلة، بس فعلا "مصر ولادة" وهتفضل ولادة".

وتنتهي حلقات مسلسل ساعته وتاريخه، بأرقام الخط الساخن لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والخطوط الساخنة لخدمات وزارة الصحة والاسكان وهيئة الإسعاف والمستشفيات ونجدة الطفل والخط الساخن للمنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، والخط الساخن للإدارة العالمة لتكنولوجيا المعلومات للإبلاغ عن جرائم الانترنت والخط الساخن لقطاع حقوق الانسان بوزارة الداخلية، والإدارة العامة للحماية المدنية ورقم الإغاثة المرورية والإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وجرائم غسيل الأموال ومكتب شكاوي المرأة التابعة للمجلس القومي للمرأة.

مسلسل ساعته وتاريخه يعرض يومي الخميس والجمعة في تمام الساعة العاشرة مساء على شاشة قنوات DMC ومن إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب.