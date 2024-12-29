شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد صالح احدث المنضمين لمسلسل "الحب كله" للمخرج تامر محسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم الفنان أحمد خالد صالح، لطاقم عمل مسلسل الحب كله "اسم مؤقت"، للمخرج تامر محسن، والمقرر عرضه ضمن السباق الرمضاني المقبل 2025 وهو من انتاج شركة ميديا هب "سعدي جوهر" وبطولة النجم آسر ياسين والنجمة مي عزل الدين.

وسبق وانضم الفنان أشرف عبد الباقي لطاقم عمل مسلسل "الحب كله" للمخرج تامر محسن.

يشار إلى أن آخر أعمال المخرج تامر محسن مسلسل لعبة نيوتن بطولة منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، محمد التاجى، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.