شكرا لقرائتكم خبر عن تامر عاشور يتألق بأجمل أغانيه في آخر حفلات 2024 بالإسكندرية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحيا النجم تامر عاشور حفلاً في الإسكندرية، ورفع شعار كامل العدد وقدم من خلاله باقة متنوعة من أغانيه الذى تفاعل معها جمهوره ومنها حكايات وهيجيلى موجوع وياه وتيجى نتراهن وقولولو سماح وافترقنا وغيرها، ويعتبر الحفل مسك الختام فى عام 2024 لتامر عاشور.



حفل الفنان تامر عاشور



حفل الفنان تامرعاشور



حفل المطرب تامر عاشور



حفل النجم تامر عاشور



حفل تامر عاشور



حفل تامرعاشور

تامرعاشور

نجاح كبير حققه النجم تامر عاشور خلال هذا العام ويعتبر من أكثر المطربين نضجا وتطورا وتألقا، حيث ترك بصمة كبيرة بأغانيه مع الجمهور، وأصبح الأكثر طلبا فى الحفلات الغنائية فى مصر والوطن العربى.

تامر عاشور حقق هذا العام من خلال أغنيته الشهيرة هيجيلى موجوع نجاحا غير مسبوق، وتصدرت الأغنية مؤشرات البحث والتريند حتى وقت قريب، وأشاد بها الجميع على منصات التواصل الاجتماعى، بالإضافة إلى انتشارها بشكل كبير فى الشارع المصرى، والذى طرحها فى بداية العام.

الأغنية صنعها 3 شباب من نجوم الموسيقى وهم الشاعر محمود عليم والموزع عمرو الخضرى والملحن عمرو الشاذلى، واتسم أداؤهم فيها بالبساطة والسهولة جعلتها تجذب استماع الكثير من جمهور تامر عاشور داخل وخارج مصر.

وتعتبر أغنية هيجيلي موجوع لـ تامر عاشور من أكثر الأغاني الرائجة خلال عام 2024 على موقع يوتيوب، حيث تخطت مشاهدتها 185 مليون مشاهدة في أقل من عام، وتعتبر أكثر الأغانى مشاهدة في عام 2024، ونال عاشور جائزتين خلال حفل توزيع جوائز بيلبورد عربية، حيث فاز بجائزة أفضل أغنية مصرية 2024، وأغنية العام على مستوى الوطن العربي لنفس العام عن أغنية "هيجيلي موجوع".

ولم يتوقف نجاح الأغنية في الوطن العربي فقط، بل حققت أغنية "هيجيلي موجوع" لـ تامر عاشور، نجاحا كبيرا منذ طرحها إذ احتلت المراكز الأولى على العالم كأفضل music video على يوتيوب، واحتل بها أفضل أغنية على يوتيوب والمركز الأول في جميع الدول العربية.

منذ أيام قليلة طرح تامر عاشور واحدة أيضا من أقوى أغانى هذا العام بعنوان ياه واقتربت من تحقيق 3 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب منذ طرحها، والأغنية من كلمات محمود عبدالله، ألحان محمدى، توزيع أحمد إبراهيم وميكس وماستر أمير محروس.

كما طرح تامر عاشور خلال هذا العام أغنية "وداع وداع" والأغنية كلمات محمد جشم باشا، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع عمرو الخضرى، وميكس ماستر صقر ، جيتار مصطفى نصر.

ونجح تامر عاشور في ألبوم النجمة أنغام الأخير "تيجي نسيب" وتعاون معها في واحدة من أكثر الأغانى إثارة للجدل وهى "كان برىء" حيث نجح في إثارة الجدل وفتح باب التوقعات والتساؤلات من خلال الأغنية والتي كتبها الشاعر نادر عبد الله، ولحنها النجم تامر عاشور في ثالث تعاون له كملحن مع النجمة أنغام بعد أغنية "ياريتك فاهمني" وأغنية "لوحة باهتة".

وتؤكد أغنية "كان بريء" أن مساحة السلام السابقة لم تكن إلا لحشد الأسلحة والاستعداد لمعركة الثأر بالغناء، وأن الهدوء أحيانًا يعقبه الكثير من العواصف، وهو ما دفع الكثيرين للاعتقاد بأن الأغنية لم تكن إلا رسالة موجهة من صاحبتها إلى شخص ما، وبعد طرح الأغنية الكثير من أهل الفن والجمهور وجهوا رسائل الإعجاب والثناء على أغنية "كان بريء" ومنهم النجمة نوال الزغبي وقالت: من أجمل ما سمعت أغنية كاملة ومتكاملة، أغنية كان بريء مبروك أنغام.