شكرا لقرائتكم خبر عن روجينا تحتفل بعيد ميلاد أشرف زكي وتفاجئه بحضور الأصدقاء بالمنزل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت النجمة روجينا مساء أمس السبت، بعيد ميلاد زوجها الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك في مفاجأة أعدتها له بحضور عدد كبير من الأصدقاء المقربين داخل المنزل.

حضر عيد الميلاد كل من حضور الفنان علاء مرسي ضياء عبد الخالق، والفنان أيمن عزب، والفنان عزوز عادل، الفنان هشام عطوة، والمخرج سامح بسيوني، والمؤلف أمين جمال، والمستشار الإعلامي لنقابة المهن التمثيلية الكاتب الصحفي حسين الجندي، ومصطفي الهواري مسئول السوشيال ميديا للنقابة.

وفوجئ الفنان الدكتور أشرف زكي بتواجد أصدقائه المقربين داخل المنزل وسط احتفالات مبهجة، معبرًا عن سعادته بالتجمع المفاجئ، بينما قامت ابنته المخرجة مايا أشرف زكي وابنته الممثلة مريم أشرف زكي وزوجته النجمة روجينا بتقطيع التورته والغناء له احتفالاً بعيد الميلاد.

بذكر أن الدكتور أشرف زكي يواصل تجهيزات وتشطيبات افتتاح مسرح نقابة المهن التمثيلية بالإسكندرية، بينما تستعد النجمة روجينا خلال الفترة الحالية لتصوير مسلسلها الجديد حسبة عمري والذي يعرض في شهر رمضان المقبل 2025.



عائلة اشرف زكى



اشرف زكى واصدقاؤه



اشرف زكى وحسين الجندى



اشرف زكى وعزوز عادل



اشرف زكى يحتفل بعيد ميلاده