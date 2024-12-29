شكرا لقرائتكم خبر عن رياض الخولي وحسن أبو الروس ينضمان لقهوة المحطة في رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم النجمان رياض الخولي وحسن أبو الروس لمسلسل قهوة المحطة الذي من المقرر عرضه خلال ماراثون شهر رمضان المقبل، ليكونا بذلك أحدث المنضمين للعمل الذي قام بتأليفه الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال ويقوم بإخراجه إسلام خيري، وإنتاج شركة سينرجي وهو من بطولة النجوم أحمد خالد صالح وأحمد غزي وهالة صدقي وبيومي فؤاد وانتصار، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير خلال الأيام المقبلة، بعد انتهاء الشركة المنتجة من التعاقد مع كل نجوم العمل الباقين.

يذكر أن المسلسل بطولة جماعية للنجوم ويعرض في 15 حلقة تدور أحداثها في إطار اجتماعي مشوق، حيث تتخلله جريمة تتصاعد من خلالها دراما الحلقات، ومن المقرر أن يبدأ تصويره قريباً، وذلك بعد أن انتهت الشركة المنتجة من تحديد مواقع التصوير التي ستجمع أكثر من 20 لوكيشن ما بين القاهرة ومحافظات الصعيد، ويعكف المؤلف عبد الرحيم كمال على الانتهاء من كافة حلقات المسلسل لتسليمها لشركة الانتاج قبل بداية التصوير.

وعلى سياق آخر، يشارك الفنان رياض الخولى في بطولة مسلسل حكيم باشا مع النجم مصطفى شعبان والذى يتواصل تحضيراته للعرض في شهر رمضان المقبل 2025، حيث يجسد رياض الخولى خلال أحداث العمل الذى يدور في إطار صعيدى، شخصية عم مصطفى شعبان ويدخلان في صراعات كبيرة على مدار الحلقات.

مسلسل حكيم باشا تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وإنتاج شركة سينرجى بطولته: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، منذر رياحنة، محمد نجاتي، وجارٍ التعاقد مع بقية الفنانين المشاركين في البطولة، ويكرر رياض الخولى تعاونه مصطفى شعبان فى دراما رمضان بعدما قدما سوياً مسلسل بابا المجال فى رمضان قبل الماضي 2023.