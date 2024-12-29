شاهدوا كيف احتفلت نورا ياسين بيوم ميلادها.. وهذه أبرز أعمالها الفنية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - احتفلت الفنانة نورا ياسين بيوم ميلادها بطريقتها الخاصة، ونشرت عدداً من الصور، حيث نشرت صورة لها وهي تحمل باقة ورد حمراء وبجانبها عدد من البالونات البيضاء والفضية، وعلقت رقم 28، كما نشرت صورة أخرى وهي تطفئ شمعة وضعتها على كعك يوم ميلادها، وصورة أخرى وهي ممسكة بعدد من البالونات، وعلّقت وكتبت: "أودع اليوم سنة ماضية من سنوات عمري، حملت بين طياتها الكثير، لكنني أدركت بها التوهج بعد الانطفاء، كما أنني تعلمت بها أن لا شيء يقف على وتيرة واحدة، فلكل يوم بها رحلته الخاصة والمميزة، ممتنة لكل فصل من فصولها ومرحلة من مراحلها، وبمثل هذا اليوم وُلدت أنا، أسألك يا الله بدايات عامرة تهل بالمسرات وأياماً دائمة تتجدد بما يملؤها من البهجة والسلام".

الفنانة نورا ياسين وأبرز أعمالها

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الفنانةهي شقيقة الفنانة هليدا ياسين، وقد شاركت بعدد من الأعمال الدرامية عبر الشاشة، واستطاعت أن تتميز بأدوارها التي قدمتها وبأدائها الجميل بالأعمال، كان من أبرزها الموسم الأول من مسلسل "بنات الثانوي"، والذي تدور أحداثه حول طالبات يمررن بالعديد من المشاكل والصعوبات والمواقف وهن في مرحلة الثانوية، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رشا شربتجي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ بشاير الهمامي وخلود النعمي، ومن بطولة الفنانة، مديحة أحمد، هيلدا ياسين، ميرال مصطفى، آمنة الزهراني، ورياض الصالحاني.قد ترغبين في معرفة شاهدوا ميرال مصطفى تنشر صوراً لها مع عبد المحسن النمر.. وهذا ما قالته

كذلك شاركت بمسلسل "الزاهرية"، والتي دارت أحداثه حول شخص اسمه "فايز" يتعلم ويعمل مدرساً في مدينة الرياض، ولكنه يكنّ كل الحب والذكريات لقريته الصغيرة الزاهرية، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ سائد بشير الهواري، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ أمل فاران، ومن بطولة الفنان عبداﻹله السناني، سناء بكر يونس، خالد صقر، ميسون الرويلي، أضوى فهد، عهود السامر.

وشاركت نورا أيضاً في مسلسل "أربعيني في العشرين"، والذي دارت أحداثه حول شخص عانى من غيبوبة لمدة عشرين عاماً، ويجد نفسه في الأربعين من عمره، ويحاول استعادة ذاكرته، ويتعرف إلى الأشخاص وما دار وهو في غيبوبته، لكنه لا يستطيع. وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيلي ف. حبيب، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف بدر الدين، ومن بطولة الفنان عبدالله السدحان، أحمد شعيب، مها عبدالله، مريم الغامدي، شيماء سبت، بندر باجبع.

كما شاركت في مسلسل "حرائر البادية"، وهو عبارة عن حلقات متصلة منفصلة، تتحدث عن المجتمع البدوي والمرأة، وكل يوم حكاية، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ ليث حجاوي، وﺗﺄﻟﻴﻒ نورا الدعجة، ومن بطولة الفنانة عبير عيسى، جولييت عواد، مريم الغامدي، منيا قديس، وهيلدا ياسين.

ومسلسل "ثانوية النسيم"، والتي دارت أحداثه جول المعلم "عبدالله" في مدرسة ثانوية، يواجه الصعاب والمشاكل مع الطلاب، ويحاول أن يحلها بطريقته الخاصة، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عبدالرحمن الجندل، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ علاء حمزة، ومن بطولة الفنان خالد صقر، نايف البحر، فهد البتيري، محمد القحطاني، وعهود السامر.

آخر عمل عرض للفنانة نورا ياسين

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وكان آخر عمل عُرض للفنانةهو مسلسل "بنات الثانوي 2"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ رامي الزاير، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عائشة الهذلي، سمر العبد، ومن بطولة الفنانة مديحة أحمد، ميرال مصطفى، هيلدا ياسين، آمنة الزهراني، نورا ياسين، ريم صفية.

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