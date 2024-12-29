حسين الجسمي بمسرح عبادي الجوهر أرينا يحيي حفل انضمام الاتحاد إلى نادي الرواد بهذا الموعد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - يستعد الفنان حسين الجسمي، وبمشاركة الفنان فهد الكبيسي، لتقديم ليلة خاصة في حب عميد الأندية الرياضية "الاتحاد"؛ وذلك احتفالاً بانضمامه رسمياً لنادي الروّاد أقدم أندية العالم لكرة القدم، وسيقدم الحفل على مسرح عبادي الجوهر أرينا بجدة بتاريخ 2 يناير 2025.

ونشر حساب الشركة المنظمة للحفل، بنش مارك، بوستر الحفل وفيديو، وكتب: "الفنان حسين الجسمي في الحفل الفني المصاحب لانضمام الاتحاد إلى نادي الرواد، موعدنا 2 يناير، في عبادي الجوهر أرينا".

كما نشر الحساب بوستراً آخر للفنان فهد الكبيسي وكتب: "الفنان فهد الكبيسي ‏في الحفل الفني المصاحب لانضمام الاتحاد إلى نادي الرواد".

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انضمام الاتحاد إلى نادي الرواد

يحتفل نادي الاتحاد في 2 من يناير 2025 بانضمامه لنادي الروّاد العالميين كأقدم نادٍ سعودي، ويأتي الحفل تحت رعاية التقويم الوطني لفعاليات محافظة جدة، وسيكون الاتحاد أول نادٍ عربي وخليجي يحصل على هذه العضوية رقم 32 عالمياً، في النادي الذي يجمع أعرق أندية كرة القدم بالعالم.

وكذلك سيُقام حفل تسلم شهادة الانضمام لنادي الروّاد على مسرح عبادي أرينا بمدينة جدة، سيتم عرض أبرز إنجازاته وبطولات النادي، عبر تاريخ حافل بالإنجازات، بالإضافة إلى الفقرات الغنائية التي سيحييها الفنان الإماراتي حسين الجسمي والفنان القطري فهد الكبيسي، واللذان سيقدمان باقة من أغانيهما المنوعة والمحبوبة.

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