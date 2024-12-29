شاهدوا: بروفات حفل راشد الفارس لحفله بموسم الرياض

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - يستعد الفنان راشد الفارس لإحياء ليلة مميزة من حفلات موسم الرياض بنسخته الخامسة على مسرح محمد عبده أرينا، وبقيادة المايسترو مدحت خميس، بتنظيم شركة روتانا، وبعنوان "ليلة الفارس"، وذلك بتاريخ 2 يناير 2024. ونشر حساب روتانا لايف فيديو له من البروفات بصحبة الملحن سهم، وكتب: "من بروفات ليلة الفارس، منتظرينكم بتاريخ 2 يناير".

كما نشر فيديو آخر، وكتب: "الموسيقار العبقري سهم، وفارس الأغنية السعودية راشد الفارس، يحدثاننا عن تفاصيل هذه الليلة وأسرار نجاحها".

الحفلات المتبقية على مسرح محمد عبده أرينا

9 يناير: ليلة للفنان عبد المجيد عبدالله.

31 يناير: ليلة كبرى ومفاجأة.

7 فبراير: ليلة صادق الشاعر.

25 فبراير: ليلة لتكريم الفنان الكويتي الراحل عبد الكريم عبد القادر.

ويبقى عدد من الحفلات في موسم الرياض بنسخته الخامسة، التي ستُقام على مسرح محمد عبده أرينا، وهي كالتالي:

أما الحفلات التي أُقيمت منذ بداية الموسم، فكانت كالتالي:

جلسة للفنانة أصالة.

جلسة نواف الجبرتي.

حفل الفنان عبادي الجوهر بعنوان "عبادي وعوده".

جلسة للفنان فهد الكبيسي والفنانة أميمة طالب.

ليلة للفنان ماجد المهندس.

حفل الفنانة نوال بعنوان "جلسة قيثارة العرب نوال".

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آخر أعمال الفنان راشد الفارس

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طرح الفنان راشد الفارس مؤخراً أغنية "فتنة عصر" من كلمات قوس وألحان سهم، وتوزيع موسيقي عمر صباغ، واستطاعت الأغنية أن تحقق مليون مشاهدة بعد طرحها.

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