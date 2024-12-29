حضور عائلي ولقطات عفوية.. شاهدوا احتفال أصالة بيوم ميلاد حفيدتها

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 29 ديسمبر 2024 01:19 مساءً - احتفلت الفنانة أصالة بميلاد حفيدتها الوحيدة جيهان ليلة أمس، في أجواءٍ عائلية مليئة بالسعادة والفرح.

أجواء الاحتفال بميلاد حفيدة أصالة

View this post on Instagram A post shared by Sham Al Zahabi-شام بنت اصالة الذهبي (@shamalzahabi)

شاركت شام الذهبي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام بمقطع مصور من كواليس الاحتفال، كشف عن سعادة العائلة بابنتها وحِرص الجميع على الالتفاف حولها في هذا اليوم.

ظهرت أصالة وهي تحتضن ابنتها وحفيدتها وتغني لها احتفالاً بهذا اليوم، وتفاعل رواد السوشيال ميديا مع هذه اللقطات وتمنوا لأصالة مزيد من الاستقرار برفقة أسرتها.

أصالة في ميلاد حفيدتها جيهان الصورة ستوري من حسابها الرسمي على إنستغرام

الجدير بالذكر أنه خلال الأيام الماضية شاركت أصالة متابعيها بفيديو عفوي لحفيدتها وهي في المنزل وتستمتع بغناء والدتها لها، وعبرت عن سعادتها وأمنياتها لها قائلة: "بعيد بنتي الصغيرة جيجي برجع وبقول الله يحفظ النِعَمّ واللي منهم أنتي يا روحي صار اليوم سنة.. بوعدك رح أصغر لك ورح أقوى لك وبعرسك أنا رح زفّك وأنا رح ربّي لك ولادك أنتي النّعمه اللي بترجّى ربّي يحفظها ويحفظ كلّ أطفال العالم قولوا آمين".

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آخر أعمال أصالة

الجدير بالذكر أنطرحت مؤخراً أغنية جديدة لبلدها سوريا، معبرةً من خلالها عن مشاعرها، وحملت الأغنية اسم "سوريا جنة"، وهي من كلمات بتول زيدان ويارا أحمد، ومن ألحان وتوزيع علي حسون، وحققت الأغنية عدداً كبيراً من المشاهدات حتى الآن.

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