تأييد سجن حمو بيكا بعد القبض عليه بسلاح أبيض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور مثير لأزمة مغني المهرجانات حمو بيكا بعد القبض عليه بتهمة حمل سلاح أبيض، رفض المحامي العام لنيابات الدخيلة والعامرية بمحافظة الإسكندرية الاستئناف الذي تقدم به بيكا، على الحكم بحبسه لمدة شهرين، وتأييد الحكم وترحيله للتنفيذ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

كان حمو بيكا، وصل الى قسم شرطة الدخيلة أمس (السبت)، بعد ترحيله من قبل نيابة قصر النيل، على ذمة قضايا بالحبس.

تعود الواقعة الى عام 2018، عندما أحيا بيكا حفلًا بمنطقة البيطاش بالإسكندرية، بدون تصريح، وحررت نقابة المهن الموسيقية محضرا ضده في ذلك الوقت، وصدر ضده حكم بالحبس شهرين، وفي عام 2021 تم الاستئناف على حكم أول درجة، ورفض الاستئناف وبعد ذلك تم تأييد الحكم عليه.

وأمام نيابة الدخيلة رفضت نقابة المهن الموسيقية، التصالح مع مغني المهرجانات وتم رفض الاستئناف وتأييد حكم حبسه لمدة شهرين.

كان رجال المباحث قد تمكنوا من القبض على حمو بيكا في منطقة الزمالك لحمله سلاحاً أبيض ليتم الكشف عن تهربه من أحكام قضائية، وتحرر ضده محضر بالواقعة، وتم اقتياده الى قسم شرطة قصر النيل تنفيذًا للأحكام، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.