شكرا لقرائتكم خبر عن حسن الرداد وإيمي سمير غانم يعودان لاستكمال ثنائيتهما بعد غياب الأخيرة 5 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الثنائي حسن الرداد وزوجته النجمة إيمي سمير غانم، مجددًا للمشاركة سويًا في عمل درامي جديد يحمل عنوان "عقبال عندكم"، بعد غياب الأخيرة عن الدراما لمدة 5 سنوات، منذ تقديمها مسلسل "سوبر ميرو" فى شهر رمضان 2019، لتعود وتستكمل سلسلة المشاركات مع زوجها النجم حسن الرداد.

مسلسل "عقبال عندكم" بطولة حسن الرداد وإيمى سمير غانم، ومن المقرر ان ينافس ضمن السباق الرمضاني 2025.

وشارك حسن الرداد فى رمضان الماضى بمسلسل "محارب" الذى شارك فى بطولته أحمد زاهر، ماجد المصرى، ناهد السباعى، ناهد السباعى، محمود الليثي، محمود البزاوى، سلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين.

ويستكمل حسن الرداد وإيمى سمير غانم فى رمضان 2025، ثنائيتهما الناجحة فى السنوات الأخيرة، بعدما اجتمعا في العديد من الأعمال الفنية سواء درامية أو سينمائية أو مسرحية، حيث قدما فى الدراما: مسلسل "حق ميت" الذي شاركت فيه إيمي بظهور خاص ولكن بدور هو محور الأحداث، ثم تعاونا في المسلسل الإذاعي "فرقة سيكا"، وبعد ذلك ظهر الرداد كضيف شرف في مسلسل "نيللي وشريهان" الذي قامت ببطولته إيمي وشقيقتها دنيا.

حسن الرداد وإيمى سمير غانم بعد زواجهما تقاسما بطولة مسلسل "عزمي وأشجان" عام 2018، وتعاونا بعد ذلك في المسلسل الإذاعي "رأس رجاء وصالح"، أما في السينما فقدما سوياً فيلم "زنقة ستات" عام 2015، وفى العام التالي مباشرة اشتركا في فيلم "علشان خارجين" عام 2016، وأخيراً ظهور إيمى إيمي كضيفة شرف في فيلم "بلوموندو" الذى قام حسن الرداد ببطولته والذي تم عرضه العام الماضي.

