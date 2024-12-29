شكرا لقرائتكم خبر عن نشوى مصطفى تكشف عن وصية زوجها الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الفنانة نشوى مصطفى، عن وصية زوجها الراحل عبر حسابها على فيس بوك، وكشفت أنه كان لايريد إقامة عزاء.

وكتبت نشوى، قائلة:" شكر الله سعيكم ولا اراكم مكروه فى عزيز لديكم باشكركم جميعاً على وقفتكم جنبى وجنب ولادى فى مصيبتنا - إنا لله وإنا اليه راجعون - اقتصر العزاء على صلاة الجنازة والعزاء على المقابر بناء على رغبة نور عينيه زوجى وشريك عمرى وأبو ولادى - ادعو له بالرحمة والمغفرة".



وعاشت الفنانة نشوى مصطفى حزنا شديدا أمس الأحد، لفراق زوجها وشيع جثمانه من مسجد حسن الشربتلى بمنطقة التجمع، وحرص على الحضور كل من الفنان أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ومنير مكرم، حيث كانت الفنانة نشوى مصطفى ترتبط بزوجها الراحل ارتباطا شديدا، وتعتبره كل شىء فى حياتها.



وأعلنت الفنانة نشوى مصطفى عن وفاة زوجها أمس السبت، وشيع الجثمان عقب صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع، وطلبت من جمهورها ومحبيها الدعاء بالرحمة والمغفرة لزوجها الراحل.

وكانت الفنانة نشوى مصطفى، أعلنت مؤخرا عن تعرضها لأزمة صحية ودخولها المستشفى بعد تعرضها لذبحة صدرية فجأة، وشخص الأطباء حالتها بأنها تعانى من قصور في الشريان التاجي.

يشار إلى أن الفنانة نشوى مصطفى شاركت خلال شهر رمضان الماضى فى مسلسل امبراطورية ميم فى دور شقيقة خالد النبوى، وهو العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً.