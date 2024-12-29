شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسلات مهمة بمشوار محسنة توفيق.. في ذكرى ميلادها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم السبت ذكرى ميلاد الفنانة محسنة توفيق التي اشتهرت بأدوارها المتميزة، وشاركت نجوم كبار في أعمالها الفنية التي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور.

وقدمت الفنانة محسنة توفيق خلال مسيرتها الفنية ما يقرب من 70 عمل فني علي مستوي السينما والتليفزيون والمسرح، وهي من مواليد عام 1939، وحاصلة على درجة البكالوريوس في الزراعة في عام 1968، وبدأت مسيرتها السينمائية عام 1971 بفيلم "حادثة شرف"، ولديها شقيقتان الأولى هي الإذاعية فضيلة توفيق الشهيرة بـ "أبلة فضيلة" والثانية مغنية الأوبرا يسرا توفيق، ولديها من الأبناء وائل وعزة، وبدأ نشاطها الفني عام 1962 وهي تدرس بكلية الزراعة بمسرحية "مأساة جميلة"، ثم عقب تخرجها عام 1966 قدمت مسرحية "أجاممنون" بمسرح الجيب، كما قدمت مع المخرج الكبير يوسف شاهين مجموعة من أبرز أعماله ومنها: "إسكندرية ليه، العصفور، الوداع يا بونابرت".

وخلال مشوارها الفنى شاركت فى عدد من أهم مسلسلات الدراما التليفزيونية، ومنها: «ليالى الحلمية، الشوارع الخلفية، الوسيه، أم كلثوم، المرسى والبحار»، ولا أحد ينسى دورها فى شخصية أنيسة أم على البدرى التى لم تلده فى ليالى الحلمية، وكان مسلسل «أهل إسكندرية» عام 2014، آخر عمل شاركت فيه محسنة توفيق عام 2014، ولكنه لم يُعرض حتى الآن، كما شاركت فى عدد كبير من الأعمال الإذاعية .

وحصلت محسنة توفيق على وسام العلوم والفنون عام 1967 من الرئيس جمال عبد الناصر، وفى عام 2013 حصلت على جائزة الدولة التقديرية عن مجمل أعمالها الفنية.

وبدموع حارة بكت بهية فى آخر تكريم لها بمهرجان أسوان الدولى، وكأنها تشعر بأنها تودع جمهورها وأنه سيكون آخر ظهور لها، حيث رحلت عن عالمنا فى السابع من مايو عام 2019 ولكن فنها الراقى سيظل حاضرا دائما.