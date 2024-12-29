خاص بالفيديو- الأخرس يُعلّق على الغاء السيلاوي حفله معه ويضيف: "صحيت لقيت معجبة بغرفة الضيوف"

ميرنا وليد - بيروت - تحظى أغنيات الفنان الأردني الأخرس بملايين المشاهدات على يوتيوب، فمن منا لا يعرف "اخر كاس، لساتني جنبي، بعد شو، من اليوم، لا تغيب، بداريك، انتي الأساس، اخر خريف"، وغيرها من الأغاني التي أصبحت تريند على مواقع التواصل الإجتماعي عند طرحها.



الأخرس أحيا حفلا مميزا في beirut hall، موقع "الفن" التقى به وأجرينا معه مقابلة شيّقة تحدثنا فيها عن عدد من المواضيع، منها الغاء الفنان السيلاوي حفله الذي كان مقررا معه، والممثلة اللبنانية الوحيدة التي يتابعها.

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