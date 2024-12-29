شكرا لقرائتكم خبر عن وردة ونجاة.. نجوم تعاون معهم صلاح الشرنوبى بألحانه.. في عيد ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحتفل اليوم الأحد الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبى بعيد ميلاده، والذى يعد واحدًا من أشهر موسيقيين مصر والوطن العربى وساهم بشكل كبير في نجومية عدد من المطربين في التسعينيات وعلى رأسهم وردة وجورج وسوف وغيرهم بكثير.

نجح الموسيقار صلاح الشرنوبى في تقديم المطربة الراحلة وردة في عدد من الاغانى التي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور وما زال يرددها حتى وقتنا هذا ومنها بتونس بيك، جرب نار الغيرة، مواسم، ياليل، حرمت أحبك وغيرها.

تعاون الشرنوبى مع النجم جورج وسوف في واحدة من أقوى أغانيه وهى "كلام الناس، وحققت نجاحا بشكل كبير فى الوطن العربى ككل، وما زال الجمهور يطالبها من جورج فى حفلاته الغنائية.

ومع الفنانة الكبيرة نجاة قدّم عددًا من الأغنيات أبرزها اطمن، كما تعاون مع الفنان اللبناني الكبير وديع صافي.

قام بالتلحين لأصالة فى أغنيتين "تصور بحبك" من كلمات رضا أمين، والثانية بعنوان "ضميرك صحى" من كلمات فوزى إبراهيم، وتم طرح الأغنية فى 2003.

كما لحن الشرنوبى العديد من أغنيات تركت بصمة فى حياة راغب علامة بمشواره الغنائى من أبرزها "مغرمة ياليل، وتوأم روحى، سيدتى الجميلة".

كما لحن أيضا لأمير الغناء العربى النجم هانى شاكر العديد من الأغانى أبرزها "ولا كان بأمرى، و"قلبى ماله"، و"بتحب ليه".. وغيرها.