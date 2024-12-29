شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يحيى حفلين موسيقيين 10 و11 يناير المقبل بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقيًا يوم 10 يناير المقبل على مسرح مكتبة الإسكندرية، يليه حفل آخر على نفس المسرح يوم 11 يناير، ضمن احتفلات السنة الجديدة، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر مقطوعاته الموسيقية التي اشتهر بها وأحبها جمهوره.

ويحيي عمر خيرت الليلة حفلاً غنائيًا بأوبرا دبى احتفالاً برأس السنة، ومن المفترض أن يقدم فيها خيرت باقة متنوعة من مقطوعاته الموسيقية التي يعشقها الجمهور.

وأحيا الموسيقار الكبير عمر خيرت حفلاً موسيقيًا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، الفترة الماضية، والحفل حضره عدد كبير من محبى وعشاق الموسيقي الخاصة به.

وقدم خلال الحفل، باقة متنوعة من أهم مؤلفاته خلال مشواره الفنى العريق، التى أحبها جمهوره واعتاد على سماعها ومنها "صابر يا عم صابر، البخيل وأنا، ليلة القبض على فاطمة، ضمير أبلة حكمت، خلى بالك من عقلك، قضية عم أحمد، مسألة مبدأ، اللقاء الثانى، عارفة، إعدام ميت، غوايش"، وغيرها من الأغانى.