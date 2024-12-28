شكرا لقرائتكم خبر عن المعهد العالى للفنون المسرحية يكرم اسم الفنان الراحل نبيل الحلفاوى والان مع تفاصيل الخبر

كرم الدكتور أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، خلال حفل ختام الدورة الأربعين لمهرجان المسرح العربي، دورة الدكتورة سميرة محسن، اسم الفنان الراحل نبيل الحلفاوي، وتسلم التكريم نجله المخرج وليد الحلفاوي.

وقال الدكتور أيمن الشيوي: اليوم نكرم فنان عظيم، ويعتبر هو أول فنان يحصل على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف في المعهد العالي للفنون المسرحية، ونحن جميعا نعتز به وهو نموذج يحتذى به في سماء الفن، هو الأستاذ الفنان نبيل الحلفاوي.

بينما أكد المخرج وليد الحلفاوي سعادته الكبيرة بتكريم والده حيث قال: تكريم والدي من معهد الفنون المسرحية له سعادة كبيرة لأن هذا المكان كان يعتبر هو بيته الثاني، وكان يحكي لنا عن أيامه في المعهد خاصة على سلم هذا المعهد، مع زملائه الذين أصبحوا نجوم فن أيضاً، فشكرا لكل القائمين على المهرجان على هذا التكريم.

وكان قد شارك بالدورة الأربعين من مهرجان المسرح العربى، دورة الفنانة القديرة سميرة محسن، والذى يقيمه المعهد العالى للفنون المسرحية تحت قيادة الدكتور أيمن الشيوى، والتابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، 9 عروض مسرحية من إخراج طلاب المعهد، وهي: عرض "ضيق تنفس" إخراج محمود عبد الرازق.

وعرض "لسه فاكر" إخراج محمد عصام، وعرض" مصنع الملابس الجاهزة" إخراج محمود عبد الواحد، وعرض" أفضل عرض مركز أول" إخراج أحمد حتحوت، وعرض" هيسخطوك ياقرد" إخراج أحلام الرفاعي، وعرض "خالتي صفية والدير" إخراج أحمد مخيمر، وعرض" ترابيزة السفرة" إخراج حسين عبده، وعرض" جرارين السواقي"، إخراج زياد هاني، وعرض "الرحلة" إخراج يوسف رزق.



المعهد العالي للفنون المسرحية يكرم اسم الفنان الراحل نبيل الحلفاوي