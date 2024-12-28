شكرا لقرائتكم خبر عن سميرة محسن ورانيا فريد شوقى ووليد نبيل الحلفاوى فى ختام المهرجان العربى والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من الفنانين على حضور حفل ختام الدورة الأربعين من مهرجان المسرح العربي، والذي تحمل اسم الدكتورة سميرة محسن، حيث حضر كل من الفنان والدكتور أيمن الشيوي عميد المعهد العالي للفنون المسرحية، والفنانة رانيا فريد شوقي، والمخرج عصام السيد، والدكتورة سميرة محسن، والمخرج وليد نبيل الحلفاوي، والفنان إبراهيم السمان، والدكتورة هنادي عبد الخالق، وقام الحفل الذي أقيم بالمعهد العالي للفنون المسرحية الفنان طه دسوقي.

وكان قد شارك بالدورة الأربعين من مهرجان المسرح العربى، دورة الفنانة القديرة سميرة محسن، والذى يقيمه المعهد العالى للفنون المسرحية تحت قيادة الدكتور أيمن الشيوى، والتابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، 9 عروض مسرحية من إخراج طلاب المعهد وهم: عرض "ضيق تنفس" إخراج محمود عبد الرازق.

وعرض" لسه فاكر" إخراج محمد عصام، وعرض" مصنع الملابس الجاهزة" إخراج محمود عبد الواحد، وعرض" أفضل عرض مركز أول" إخراج أحمد حتحوت، وعرض" هيسخطوك يا قرد" إخراج أحلام الرفاعي، وعرض "خالتي صفية والدير" إخراج أحمد مخيمر، وعرض" ترابيزة السفرة" إخراج حسين عبده، وعرض" جرارين السواقي"، إخراج زياد هاني، وعرض "الرحلة" إخراج يوسف رزق.



سميرة محسن ورانيا فريد شوقي ووليد نبيل الحلفاوي في ختام المهرجان العربي