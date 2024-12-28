شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سرى: كل طلبات الكرو داخل اللوكيشن مسئولية الإنتاج.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال محمد سرى، مدير المشروعات في شركة ميديا هب "سعدي جوهر"، إن كل تفاصيل العمل داخل اللوكيشن من لحظة وصول سيارات الكرو لمكان التصوير وحتى نهاية اليوم، هو مسئولية مدير الإنتاج، حيث إن كل طلبات المخرج والممثلين والفنيين هم مسئولية المنتج الفني".

وأضاف مدير المشروعات في ميديا هب "سعدي جوهر" خلال ظهوره في بودكاست "الشغلانة" مع الزميل آسر أحمد، والذي يذاع يوم الأربعاء عبر صفحات الخليج 365، أن مهام اختيار الممثلين، هي من اختيار المخرج بالتنسيق مع شركة الإنتاج المسئولة عن المشروع، قائلاً "فيه أسباب كتير لاختيار الممثلين، من حيث مين الأفضل للدور وهكذا، وبعض من مديري الإنتاج من الوارد ان يقوموا بترشيح بعض الأسماء وفقاً للميزانية الخاصة بالعمل".

وكان حلّ المؤلف والسيناريست إياد صالح ضيف الحلقة الأولى من بودكاست "الشغلانة" وقال إياد صالح خلال الحلقة: "مهما كنت موهوبا صعب تكون سيناريست، لأن الكتابة صعبة ومحتاجة ممارسة وقصة أى فيلم فى الدنيا اتعملت قبل كده، الفكرة دائما فى المعالجة والطريقة اللى هتحكى بيها القصة، والفكرة فى القصة اللى هتتحكى ده اللى بيفرق فيلم عن فيلم ومسلسل عن مسلسل والرحلة هتكون عاملة إزاى".

وأضاف إياد صالح: "لازم الكاتب يكون عنده خيال واسع وخبرات حياتية ويقابل أشخاص فى الحياة وتشوف شخصيات تاخدها وتعيد صياغتها بشكل تانى فى الكتابة، مثلا فيلم الحريفة الجزء الأول أغلب الأبطال شخصيات كانوا معايا فى المدرسة وبالأسماء كمان ششتاوى وحتة وهى مش قصة حياتهم هى الفكرة، والفيلم من البداية موجه للمراهقين والشباب والفكرة أنت بتعمل العمل لأنه جمهور، وفكرتى فى فيلم الحريفة أن الرياضة مهمة وبتبعد الشباب عن المخدرات والعنف".