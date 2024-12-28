شكرا لقرائتكم خبر عن الحريفة 2 يتخطى 93 مليون جنيه ويحتل المركز الـ 6 في قائمة الأفلام الأكثر دخلاً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم الحريفة 2 نجاحًا كبيرا خلال الفترة الماضية، وحصد أمس الجمعة، إيرادات بلغت مليونين و204 آلاف و533 جنيهًا، ليصل إجمالي ما حققه الفيلم خلال 25 يوما بالسينمات المختلفة 93 مليونا و179 ألفًا و963 جنيهًا، وبذلك يحتل الفيلم المركز السادس في قائمة الأفلام الأكثر تحقيقا للإيرادات في السينما المصرية.

ويحتل المراكز الـ 5 الأولى أفلام: "ولاد رزق 3 لأحمد عز، بيت الروبي لكريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز، كيرة والجن لكريم عبد العزيز وأحمد عز، الفيل الأزرق 2 لكريم عبد العزيز، ولاد رزق 2".

فيلم الحريفة 2 - الريمونتادا تدور أحداثه في إطار اجتماعى لايت كوميدي، وهو من بطولة نور النبوي، كزبرة، أحمد غزي، عبد الرحمن محمد، سليم الترك، خالد الذهبي، نور إيهاب، نورين أبو سعدة ودونا إما ومن تأليف إياد صالح وإخراج كريم سعد، ويظهر في الفيلم عدد من النجوم كضيوف شرف منهم آسر ياسين وأحمد فهمي ونجم الكرة الإنجليزي السابق مايكل أوين، والمعلق الرياضي أيمن الكاشف.

وتم تقديم جزء ثان من فيلم "الحريفة" بعد أقل من عام من عرض الجزء الأول في يناير الماضي، وتحقيقه نجاحاً استثنائياً بوصوله إلى 76 مليون جنيه في شباك التذاكر، وتتمحور قصة الجزء الثانى حول الأبطال الشباب بعد دخولهم للجامعة لأول مرة وانبهارهم بما داخلها وعودتهم للعب كرة القدم، مع وجود "حريفة جدد" داخل الفريق.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم "الحريفة"، حول ماجد لاعب كرة القدم الذي تدفعه الظروف العائلية إلى أن ينتقل من مدرسته الدولية إلى مدرسة حكومية، وهناك يتعرف إلى مجموعة من زملائه من خلفيات مختلفة، وينضم لفريقهم الذي يشارك فى مباريات بالساحات الشعبية ومراكز الشباب، ويحلمون معاً بأن يشاركوا في بطولة كبيرة جائزتها مليون جنيه.



بوستر الحريفة 2