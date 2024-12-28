شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر جلال من كواليس آخر يوم تصوير جودر 2: تشرفت بالعمل وبشكر المتحدة وكل الصناع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم ياسر جلال انتهائه من تصوير الموسم الثاني من مسلسل جودر، المقرر أن يخوض به المنافسة ضمن ماراثون رمضان 2025، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل وقت عرضه في موسم رمضان 2024.

وقال ياسر جلال خلال فيديو يجمعه بالمخرج إسلام خيري: "النهاردة آخر يوم تصوير في مسلسل جودر 2، أحمد ربنا على النجاح الكبير اللي ربنا ادهولنا في الجزء الأول، إحنا في المسلسل ده من شهر 6 عام 2022، والنهاردة شهر 12 في 2024".

وتابع: "الفضل في النجاح لربنا وبعدهم المخرج إسلام خيري والمؤلف أنور عبد المغيث، وقبليهم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والمنتج محمد سعدي والمنتج تامر مرتضى".

كما وجه ياسر جلال الشكر إلى كل صناع وفريق العمل من ديكور وملابس وتصوير وممثلين، قائلاً: "أنا بشكر صناع العمل، والنجوم اللي شاركوا، الفضل بعد ربنا في النجاح لكل فريق العمل اللي أخلص، وتشرفت أني كنت جزءًا من الفريق ده، وربنا يكلل المجهود بالنجاح في الجزء الثاني ونتمنى من الجزء الثاني ينال إعجاب الجمهور".

مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، جيهان الشماشرجي، عبد العزيز مخيون، أحمد بدير، وليد فواز، أيتن عامر، هنادي مهنا، محمود البزاوي، محمد التاجي، سامي مغاوري، عايدة رياض، أحمد فتحي، مجدي بدر، محمد علي رزق، أحمد كشك، أحمد ماجد وتأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.

ويحكى المسلسل قصة "جودر الصياد" التي كانت بين قصص "ألف ليلة وليلة" وتروى عن جودر ابن التاجر عمر وما حدث له ولأخويه، ويعدّ جودر من الشخصيات الأكثر شهرة في حكايات "ألف ليلة وليلة" حيث تظهر في أكثر من ليلة، وأحداث "حكاية جودر الصياد" تستمر من الليلة 608 إلى الليلة 633، والشخصية لم يتناولها أي عمل فني ناقش قصص ألف ليلة وليلة من قبل.