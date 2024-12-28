شكرا لقرائتكم خبر عن مواهب الأوبرا بدمنهور بين الجيتار والغناء العربى فى الكريسماس.. غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد حفلاً بعنوان "الكريسماس" للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الاسكندرية ودمنهور تحت إشراف الدكتورة هدى حسنى وبإشراف مديره الفنى الدكتور سامح صابر وذلك في السابعة مساء الأحد 29 ديسمبر علي مسرح أوبرا دمنهور.

يشارك فى الحفل فصل الجيتار تدريب رامى مجدى ويعزف طلابه مختارات من أعمال الموسيقى العربية والغربية منها "قراصنة الكاريبي، لامبادا، ليلة العيد، مالاجينا، تانجو أسباني من فيلم قناع زورو، حلوة يا بلدي، لو تركتني يا عيني، مارشينا الكرنفالية".. أداء الواعدون "عمر خالد، ملاك علاء، أوناي أونسي، بسملة علاء، إفرايم رامز، كاراس جوزيف، سما علاء، ريماس الجميل، رودينا طارق"

كما يقدم فصل الغناء العربى قياده وتدريب ومصاحبة على البيانو الدكتور محمد حسنى فاصلا يضم مختارات من الأعمال الغنائية إلى جانب عدد من المؤلفات التراثية منها "موشح ياغريب الدار- شاغلنى بالحسن - ياشادى الألحان - لحظ رنا- لما بدا يتثنى- يابهجة الروح- عجبا لغزال - جيت على بالى، بالحسن بدرا، ليلة عيد، عاشق سارح فى الملكوت، أنا قلبى دليلي، سألونى الناس، ليه ياقلبى ليه، موعود، لولا الملامه، عنابى أداء.. سارة العبادى، محمد طه، شادى أحمد، شذى احمد، عبير الشهاوى ، نانسى وديع ، زياد مصطفى ، منة هانى، يوسف سامح .

ويصاحب الحفل معرضاً تشكيليا للوحات من إبداعات الدارسين بفصل الرسم تدريب منى شكرى وهم إيناس فاروق، جيهان عطية ، سهام فوزى، ملك محمود، هبة عصام ، حسناء زاهر، بسملة عبد الله، نادين عماد ،رؤي وصال ، جودى مبروك، خديجه عمرو، حبيبة محمد، جنى سليمان، ورد إبراهيم، خديجة محمد، عمر جلال، فريدة جلال، يامن عبد الكريم، هلا هانی، آلاء عمر، مالك محمد.

يذكر أن مركز تنمية المواهب أنشئ بهدف الإرتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسام مختلفة ومتنوعة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الكلاكيت، الغناء الأوبرالى والعربى، الفلوت، الفيولينة، العود ، القانون، الكمان الشرقى، الباليه والكلاكيت كما تم إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة وأعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا فى المناسبات المختلفة إلي جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم.