شكرا لقرائتكم خبر عن المسرح القومى يقدم "مش روميو وجولييت" احتفالاً برأس السنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم المسرح القومي بقيادة الفنان الدكتور أيمن الشيوي، والتابع للبيت الفني للمسرح برئاسة الفنان هشام عطوة، مسرحية "مش روميو وجولييت" للمخرج الكبير عصام السيد، وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 31 ديسمبر، احتفالاً برأس السنة.

مسرحية "مش روميو وجوليت" من إنتاج فرقة المسرح القومى بقيادة الدكتور أيمن الشيوى، وهى قصة مستوحاة من روميو وجوليت لوليام شكسبير، البطولة للفنانين "على الحجار، رانيا فريد شوقى، ميدو عادل، عزت زين، دنيا النشار، طه خليفة، آسر علي، طارق راغب، والمطربة أميرة أحمد".

العرض من إخراج عصام السيد، صياغة شعرية أمين حداد، مخرج منفذ صفوت حجازى، موسيقى وألحان أحمد شعتوت، استعراضات شيرين حجازي، ديكور محمد الغرباوي، مساعدا الإخراج حمدى حسن ومحمود خليل، إضاءة ياسر شعلان، ملابس علا جودة ومى كمال، جرافيك محمد عبدالرازق، فوتوغرافيا عادل مبارز، دعاية محمد فاضل.

