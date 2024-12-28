شكرا لقرائتكم خبر عن الانتهاء من تشييع جنازة زوج نشوى مصطفى وسط بكاء وانهيار أسرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مراسم تشييع جثمان زوج الفنانة نشوى مصطفي، بعدما تم تشييع الجثمان من مسجد حسن الشربتلي فى التجمع وسط بكاء وانهيار عائلة الفقيد، خاصة من الفنانة نشوى مصطفي التى رددت وسط انهيارها كلمات تعكس حزنها الشديد بقولها: خدونى معاه.



الفنانة نشوى مصطفى أثناء انهيارها من البكاء



نشوى مصطفى

وكانت الفنانة نشوى مصطفى أعلنت وفاة زوجها صباح اليوم، السبت، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة وتشييع الجثمان سيكون عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع، طالبة من جمهورها ومحبيها الدعاء بالرحمة والمغفرة لزوجها الراحل.

وقالت نشوى، عبر حسابها على فيس بوك: "اللي بيحب ربنا يجى يصلى صلاة الجنازة على زوجى ونور عينى وحبيبى وسترى وأبو ولادى، تعالوا والنبى مسجد حسن الشربتلى صلاة الضهر، أبوس ايديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبى، الله يراضيكم تعالو كلكم، ادعو له بالرحمة وادعولى انا وولاده بالصبر والثبات"