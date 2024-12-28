نشوى مصطفى تعلن وفاة زوجها وتطلب المساندة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: توفي قبل قليل زوج الفنانة نشوى مصطفى التي أعلنت الخبر عبر صفحتها الرسمية على موقع “فيسبوك”، قائلة:” اللي بيحب ربنا يجي يصلي صلاة الجنازة على زوجي ونور عيني وحبيبي وستري وأبو ولادي”.

وأضافت: “تعالو والنبي مسجد حسن الشربتلي صلاة الضهر أبوس أيديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبي، الله يراضيكم تعالو كلكم ادعو له بالرحمة وادعولي أنا وولاده بالصبر والثبات مسجد حسن الشربتلي التجمع الخامس حتلاقوه على غوغل ماب، شيرو كتير”.

وسارع عدد من النجوم وأصدقاء مصطفى إلى كتابة كلمات لتعزيتها ومساندتها.

وكانت مصطفى خضعت في شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي لجراحة عاجلة لتركيب دعامات في القلب، نتيجة تعرضها لأزمة صحية مفاجئة، دخلت على إثرها المستشفى.

وكشفت أنها تعرضت لذبحة صدرية وقصور حاد في الشريان التاجي، وتم عمل ثلاث دعامات في القلب، وترقد حاليًا في أحد مستشفيات المهندسين.

يُذكر أن نشوى مصطفى شاركت في رمضان الماضي بمسلسل “إمبراطورية ميم”، الذي ضم كوكبة من الفنانين منهم: خالد النبوي، ومحمد محمود عبد العزيز، ونور النبوي، وهاجر السراج، وحلا شيحة، ومحمود حافظ، ومايان السيد، وإلهام صفي الدين، وأحمد السلكاوي، وليلى عز العرب، وآخرين، والمسلسل من إخراج محمد سلامة وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وقصة إحسان عبد القدوس.