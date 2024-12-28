شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار نشوى مصطفى قبل تشييع جنازة زوجها بالتجمع الخامس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت الفنانة نشوى مصطفى لحالة انهيار شديدة وسط بكاء قوى قبل تشييع جنازة زوجها بمسجد حسن الشربتلي بالتجمع الخامس وهى تردد: "روحى كان فرحان".

وكان وصل منذ قليل جثمان زوج الفنانة نشوى مصطفى إلى مسجد حسن الشربتلي لأداء الصلاة عليه بعد صلاة الظهر.

وأعلنت الفنانة نشوى مصطفى وفاة زوجها صباح اليوم، السبت، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة وتشييع الجثمان سيكون عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع، طالبة من جمهورها ومحبيها الدعاء بالرحمة والمغفرة لزوجها الراحل.

وقالت نشوى، عبر حسابها على فيس بوك: "اللي بيحب ربنا يجى يصلى صلاة الجنازة على زوجى ونور عينى وحبيبى وسترى وأبو ولادى، تعالوا والنبى مسجد حسن الشربتلى صلاة الضهر، أبوس ايديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبى، الله يراضيكم تعالو كلكم، ادعو له بالرحمة وادعولى انا وولاده بالصبر والثبات".



انهيار نشوى مصطفى