شكرا لقرائتكم خبر عن روحت أخطبه.. نشوى مصطفى تكشف عن بداية معرفتها بزوجها خلال لقاء سابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علاقة حب قوية جمعت الفنانة نشوى مصطفى بزوجها محمد عماد الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وزواج استمر لأكثر من 30 عامًا منذ زواجهما عام 1993، وخلال كل لقاء لها تعبر نشوى عن مدى حبها لزوجها ولأولادهما.

وخلال لقائها في برنامج "واحد من الناس" مع الإعلامي عمرو الليثي، كشفت نشوى مصطفى عن بداية علاقة بزوجها، وكيف أنها ذهبت إليه لتخطبه، قائلة إنها كانت الأخت الكبيرة، وبعد خطبة أخواتها الأصغر كانت والدتها ووالدها يضغطون عليها لتتزوج وكانت وقتها 25 سنة.

وتابعت أن شقيقتها ميرفت كانت صديقة لنهلة شقيقة زوجها الراحل وقتها، واتفقا وقتها سويًا على أن يزوجا نشوى ومحمد عماد، وبالفعل قامت الصديقيين بوضغ خطة ليتقابلا، مشيرة أن شقيقتها أقنعتها أنه عيد ميلاد نهلة وأنها تريد منها أن تذهب معها إليه لتتباهى بها وكانت وقتها ممثلة، وبعد موافقتها تأخرت نشوى عليها، مما أغضبها.

كما ذكرت أن شقيقتها كانت تحاول إقنعها أن يذهبا إلى منزل نهلة ثاني يوم، لتفهم منها ما خططا له، بأن تذهب لتتعرف على شقيق نهلة العائد من أمريكا، وبالفعل ذهبت معها لتتفاجأ بتأخره عليهم، بسبب مشاهدته لمباراة الزمالك، فكان عاشقا لهم، مشيرة: "لما اتأخر عليا دخلت الغرفة اللي بيشوف فيها الماتش، قولتله أنا اللي جايبني عشان تتفرج عليها لو سمحت اتفرج بسرعة عشان اتأخرت، مما أصابه ذهول وصدمة"، وبعد حديثهما سويا، وقيامها بشرح سبب وجودها لها، أكد لها أنه لا يفكر في الزواج بتلك الطريقة أو من مصرية، مما أغضبها وجعلها تصر على الزواج منه، وبالفعل تزوجا وأنجبا عبد الرحمن ومريم.

وكانت الفنانة نشوى مصطفى أعلنت وفاة زوجها محمد عماد، كما أشارت أنه من المقرر تشييع جثمانه بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد حسن الشربتلى بالتجمع الخامس، من خلال حسابها على "فيسبوك".

وكتبت: "اللي بيحب ربنا يجى يصلى صلاة الجنازة على زوجى ونور عينى وحبيبى وسترى وابو ولادى تعالو والنبى مسجد حسن الشربتلى صلاة الضهر".

وتابعت: "أبوس ايديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبى الله يراضيكم تعالو كلكم، ادعو له بالرحمة وادعولى انا وولاده بالصبر والثبات مسجد حسن الشربتلى التجمع الخامس، حتلاقوه على جوجل ماب، شيرو كتير".

ويذكر أن قالت النجمة نشوى مصطفى في تصريح خاص لليوم السابع "إن الوعكة الصحية التي تعرضت لها مؤخرا وأدت إلى إصابتها بذبحة صدرية وتركيب 3 دعامات في القلب كانت بسبب إهمالها الشديد في صحتها وعدم متابعة الأعراض التي كانت تتعرض لها منذ عام تقريبا، وبالتحديد أثناء تصوير مسلسل "امبراطويرية ميم".

وأضافت نشوى أثناء التصوير لاحظ عليها النجم خالد النبوى التعب والإجهاد وبعض الإعياء، ونصحها بالذهاب الى الطبيب للاطمئنان على صحتها ولكنها أهملت ذلك؛ نظرا لعدم حبها لعالم المستشفيات والطب، مؤكدة أن الإهمال والتجاهل خطأ لايجب ان يتبعه اى شخص لذلك تنصح اى انسان يشعر بأى اعراض يذهب فورا الى الطبيب للاطمئنان على صحته وعلاج نفسه قبل فوات الأوان.



نشوى مصطفى وزوجها