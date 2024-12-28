شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان زوج نشوى مصطفى إلى مسجد حسن الشربتلي للصلاة عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان زوج الفنانة نشوى مصطفي إلى مسجد حسن الشربتلي لأداء الصلاة عليه بعد صلاة الظهر.

وأعلنت الفنانة نشوى مصطفى وفاة زوجها صباح اليوم، السبت، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة وتشييع الجثمان سيكون عقب صلاة الظهر من مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع، طالبة من جمهورها ومحبيها الدعاء بالرحمة والمغفرة لزوجها الراحل.

وقالت نشوى، عبر حسابها على فيس بوك: "اللي بيحب ربنا يجى يصلى صلاة الجنازة على زوجى ونور عينى وحبيبى وسترى وأبو ولادى، تعالوا والنبى مسجد حسن الشربتلى صلاة الضهر، أبوس ايديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبى، الله يراضيكم تعالو كلكم، ادعو له بالرحمة وادعولى انا وولاده بالصبر والثبات".