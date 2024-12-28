شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة زوج الفنانة نشوى مصطفى وتشييع جثمانه بمسجد حسن الشربتلي ظهر اليوم والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الفنانة نشوى مصطفى وفاة زوجها صباح اليوم، السبت، مشيرة إلى أن صلاة الجنازة وتشييع الجثمان سيكون عقب صلاة الظهر في مسجد حسن الشربتلي بمنطقة التجمع، طالبة من جمهورها ومحبيها الدعاء بالرحمة والمغفرة لزوجها الراحل.

وقالت نشوى، عبر حسابها على فيس بوك، "اللي بيحب ربنا يجى يصلى صلاة الجنازة على زوجى ونور عينى وحبيبى وسترى وأبو ولادى، تعالوا والنبى مسجد حسن الشربتلى صلاة الضهر، أبوس ايديكم عايزة ناس كتير تيجى والنبى، الله يراضيكم تعالو كلكم، ادعو له بالرحمة وادعولى انا وولاده بالصبر والثبات".





وكانت الفنانة نشوى مصطفى، أعلنت مؤخرا عن تعرضها لأزمة صحية ودخولها المستشفى بعد تعرضها لذبحة صدرية فجأة، وشخص الأطباء حالتها بأنها تعانى من قصور في الشريان التاجي.



يشار إلى أن الفنانة نشوى مصطفى شاركت خلال شهر رمضان الماضى فى مسلسل امبراطورية ميم فى دور شقيقة خالد النبوى، وهو العمل الذى حقق نجاحاً كبيراً.