خاص - جورج حران : يبدو أنني أصبحت من المنسيين .. وفادي إبراهيم أوجعني

ميرنا وليد - بيروت - أطل الممثل اللبناني جورج حران في الكثير من الأعمال الدرامية والسينمائية والمسرحية الشهيرة، ومن بين الأعمال التي شارك فيها مسلسل "الهيبة" ومسلسل "عروس بيروت"، وقدأطل مؤخراً في الفيلم الديني "الرب يراني" الذي يتمحور حول سيرة الطوباوي الأخ أسطفان نعمة.

موقع "الفن" أجرى لقاءً مع حران تحدث فيه عن مستجداته.

ظهورك بمشهد صغير جداً في فيلم "الرب يراني"، ما هي الرسالة منه؟

فقد انتظرني القيمين على العمل من أجل هذا الدور لمدة شهر، حيث أنني كنت منشغل بتصوير مسلسل "الهيبة"، وآخر مشهد تم تصويره في هذا العمل هو مشهدي أنا، حيث أننا صورناه على عجلة، ولكن الأصداء كانت جيدة جداً، ورجل حريصا الذي قدمته في العمل ترك بصمة بالرغم من أن الدور كان صغيراً.

من خلال فيلم "الرب يراني" ما الذي علمك إياه الأخ أسطفان نعمة؟

تعلمت من الأخ أسطفان التواضع والمثابرة وإحترام العمل، رغم كل الوجع الذي عاشه كان يقوم بكل أمر في حياته تحت جملة نقولها هي "مع آلامك يا يسوع"، فقد كان الأخ أسطفان يتألم ولديه "نورسياتيك"، وهو لم يستسلم حتى آخر دقيقة من حياته، وهذا يجعلنا جميعاً رغم كل الصعوبات التي نمر بها لا نستسلم ونبقى صامدين، ونكافح مثله على أمل أن نكون على قدر لو 10 بالمئة من مسيرته.

في الـ 2022 وما قبل أطليت في العديد من الأعمال وكنا نراك بشكل دائم في أعمال درامية وسينمائية ومسرحية، لماذا أنت غائب في السنتين الأخيرتين؟

في الحقيقة فيلم "الرب يراني" كان لجمعية "منسيين" ويبدو أنني أصبحت من المنسيين لأن بصراحة المنتجين لم يتصلوا بي، أعرف أن الأعمال بات عددها أقل، وأغلبيتها تحصل في سوريا ودبي والسعودية، لكن لا أعرف لماذا لا يتصلوا بي، فأنا مستعد لكل ما يُطلب مني، لكن هذا ما يحصل.

تم تكريمك بشهادة تقدير لعملك الإنساني خلال شهر أيلول/سبتمبر، أخبرنا عن تفاصيل الأمر

لا أحب أن يتم تكريمي على عمل إنساني أقوم به وأكون من خلاله أساعد شقيقي في الإنسانية، فتكريمي هو أن يكونوا كل الزملاء بصحة جيدة، ونحن كمجلس في نقابة ممثلي المسرح السينما والاذاعة والتلفزيون في لبنان نساعد الزملاء، مثلاً في الفترة الأخيرة كنا نساعد كل من تهجر من منزله في الحـ رب وأمنا لهم مستلزمات غذائية وغيرها.

ماذا ترك فيك أثر غياب الممثل فادي إبراهيم رحمه الله؟

صديقي وشقيقي فادي، غيابه ترك بصمة لدى كل الناس، كان يحب الحياة والضحكة لا تفارقه، رغم كل وجعه لم يستسلم حتى آخر لحظة، كنت بجانبه أول شخص في المستشفى، بكل قوة أراني من خلال هاتفه المحمول حين قطـ عوا أصابع يده.

أوجع قلبي فادي براهيم برحيله، وبما مر به، كنت أتأمل أن يشفى ويبقى على قيد الحياة حتى لو بدون يد أو بدون رجل لكن كنت أتأمل أن يعيش، هذه مشيئة الرب، وهو كان يغني بإستمرار أغنية My Way وقد اختار طريقه وبقي يقوم بما يحب حتى آخر لحظة في حياته.

أقول له "اشتقتلك وما حدا رح ياخد محلك".

هل من تحضيرات جديدة؟

صورت قصة نهاد الشامي منذ طفولتها وصولاً إلى العجيبة التي قام بها مار شربل معها.

هذا الفيلم سيكون قوي جداً وهو إخراج سمير حبشي، أتمنى أن ينال إعجاب الجميع، ونحن ننتظر تحسن الاوضاع حتى نعرضه في السينما.

نشير أن فيلم "الرب يراني" بطولة الممثلين ميراي بانوسيان، جوزيف ساسين، ميشال حوراني، سعد حمدان، نيكول معتوق، رالف س. معتوق، شربل رزق وجورج حران، ضيوف الفيلم الممثلون عصام الشناوي، فؤاد شرف الدين، رندة كعدي، عصام الأشقر، برناديت حديب، جان قسيس، بول سليمان، جوزيف بو خليل وحسام الصباح، كتابة منير معاصري، إخراج طوني نعمة، الموسيقى التصويرية تأليف نادر خوري، توزيع موسيقي وتنفيذ وتسجيل فادي أبي هاشم.

يسلط فيلم "الرب يراني" الضوء على محطات من تاريخ لبنان، أبرزها المجاعة في الحرب العالمية الأولى، والتي عاش معاناتها الطوباوي الأخ أسطفان نعمة، ويُظهر العمل صورة الراهب العامل، النشيط، المصلّي، المحب، البسيط، والوطني الشجاع.