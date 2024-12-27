شكرا لقرائتكم خبر عن دخلت فى نوبة بكاء.. ألفت عمر تطالب متابعيها بالدعاء لوالدها بعد أزمته الصحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجأت الفنانة ألفت عمر متابعيها على موقع فيس بوك من خلال فيديو لها ظهرت فيها وهي تنهار من البكاء، وطالبت كل من يشاهد الفيديو بالدعاء لوالدها قائلة أنه بات في حالة حرجة وعلى جهاز تنفس صناعى.



ألفت عمر



وأضافت ألفت عمر بخصوص الأمر: مش بحب أشارك بحاجة من حياتي الشخصية على السوشيال ميديا، لكن حاولت أطلب الدعاء منكو لأنه محتاج له، أرجو من الناس اللى عارفاني أو ما يعرفونيش حتي ويشوفوا الفيديو يدعوا لوالدي يعدي المرحلة دي ".



الفت عمر على فيس بوك

من ناحية أخرى سبق أن استرجعت الفنانة ألفت عمر ذكرياتها مع النجم محمود حميدة فى بدايتها الفنية وكيف دعمها، أثناء تواجدها بالدورة الأخيرة من فعاليات مهرجان الجونة، فى لقاء على تليفزيون الخليج 365، مع الزميل أحمد العدل.

وقالت وقتها: "كنا بنحتفل بنهاية تصوير فيلم خالى من الكوليسترول وكنت قاعدة لوحدى ومكسوفة وفي بدايتى لقيت النجم محمود حميدة بيقولى إنتى يا بنت قاعدة لوحدك ليه اتخضيت وقمت وقفت قال ليا قولى لوالدك برافو عليك، استغربت جدا قال لى عرف يربى وادانى رقمه وشجعنى جدا وكان من أوائل الناس اللى دعمنى وساعدنى وجعلنى أستمر".